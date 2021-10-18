"Играли в шахматы фигурками из супермаркета" - импровизатор поделился, как делает любимую счастливой

Роман Мищеряков поделился, как делает любимую счастливой. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

18 октября отмечают Международный день женского счастья. По этому случаю юморист Роман Мищеряков поделился, как делает счастливой любимую Юлию.

Ведущий реалити "Пара на миллион" и участник Improv Live Show, которые показывает "Новый канал", отметил, что пытается давать максимум внимания и заботы, делать сюрпризы и подарки. Он признался, что из-за сумасшедшего графика любой выходной или несколько часов с любимой называет свиданием. Пара может прогуляться по парку, и это тоже свидание. Любимая Мищерякова с пониманием относится к такому.

"Внимание - в мелочах. Они не обязательно должны быть затратными. Как-то после работы я зашел в супермаркет за продуктами. Передо мной стоял мужчина, слышу, как кассир ему говорит: "Вы игрушки собираете?". Он такой: "Конечно". И она ему из пакета насыпает семь игрушек. Подхожу я. Ко мне такой же вопрос. Мне эти игрушки, конечно, вообще не нужны, но я уверенно: "Да, конечно". И она мне из пакета достает эти игрушки. Прихожу домой и говорю любимой: "У меня для тебя подарки". И что вы думаете? мы начали играть этими фигурками. Выставили их, как коллекцию, дали всем названия. А потом Юля принесла из магазина еще десять таких, и мы придумали играть ими в шахматы. как дети", - поделился ведущий.

Мищеряков также радует девушку простыми завтраками.

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"В детстве папа готовил матери фирменный завтрак. Брал квадратный хлеб, вырезал мякиш, разбивал в рамку яйцо и делал квадратную яичницу. Как-то решил приготовить такой завтрак Юле. Вам не передать, сколько было счастья. Конечно, я еще сходил за цветами, но все равно. Элементарно: два куска хлеба с яичницей, и она счастлива", - добавил юморист.

Участник Improv Live Show Роман Мищеряков поделился воспоминаниями о нестандартном свидании. Он уже несколько лет имеет отношения с Юлией. Пара часто путешествует. Как-то любимая Мищерякова устроила незабываемую встречу на обрыве.