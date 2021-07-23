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пятница, 23 июля 2021 16:53

На обрыве в кромешной темноте: импровизатор рассказал о незабываемом свидании

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Участник Improv Live Show Роман Мищеряков поделился воспоминаниями с нестандартного свидания. Он уже несколько лет имеет отношения с Юлией.

Пара часто путешествует. Как-то любимая Мищерякова устроила незабываемую встречу на обрыве.

Автор: instagram.com/misheriakov
  Импровизатор Роман Мищеряков вспомнил нестандартное свидание, которое устроила ему любимая Юлия
Импровизатор Роман Мищеряков вспомнил нестандартное свидание, которое устроила ему любимая Юлия

"Это было очень романтическое и смешное рандеву на Сейшелах. Там есть остров, называется Ла-Диг - очень красивое место. На острове есть пляж, который входит в десятку самых красивых в мире. Там много гор, и в одной есть гостиница. Оттуда открывается невероятно красивый вид на океан. На этой горе есть столик, только один, который стоит прямо на обрыве, и перед тобой открывается невероятная красота: природа плюс океан, и ты сидишь просто заворожен", - вспомнил комик за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

Девушка Мищерякова заказала этот столик, чтобы устроить ему романтический день рождения.

Автор: instagram.com/misheriakov
  Импровизатор Роман Мищеряков вспомнил нестандартное свидание, которое устроила ему любимая Юлия
Импровизатор Роман Мищеряков вспомнил нестандартное свидание, которое устроила ему любимая Юлия

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"Но Юле не сказали, что если ужин начинается в 19:00, то всего лишь метр - и кромешная темнота. Мы не увидели красоты, она просто показывала и говорила: "Вот, смотри, как должно быть красиво". Очень волновалась по этому поводу. Но все равно была романтика. Мы сидели в кромешной темноте, ничего не было видно, а где-то далеко слышался шум волн", - добавил импровизатор.

В Киеве состоялись съемки юмористического проекту Improv Live Show. 16 программ шоу отсняли за несколько дней. Четверка импровизаторов - Роман Мищеряков, Владимир Шумко, Константин Трембовецкий, Валентин Михиенко и новый ведущий Александр Педан - удивляли зрителей.

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