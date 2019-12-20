Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности

На фото полностью обнаженная беременная Грэм позирует мужу Джастину Эрвину, сидя на стуле

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, порадовала поклонников откровенными фото.

Снимки с бэкстейджа финальной фотосессии этого года звезда опубликовала на своей странице Instagram.

На фото полностью обнаженная беременная Грэм позирует мужу Джастину Эрвину, сидя на стуле.

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"Последняя съемка в этом году с наибольшей любовью в моей жизни", - написала Эшли под новыми снимками.

Обнаженные снимки Грэм кроме ее подписчиков также оценили и коллеги модели, в частности модель Эмили Ратаковськи и актриса Эми Шумер.

"Ты прекрасна", "Люблю сильно вас обоих", "Ты излучаешь любовь и свет", - писали под снимками восторженные поклонники.

Обнаженные снимки Грэм также оценили и коллеги модели, в частности модель Эмили Ратаковськи и актриса Эми Шумер.

Эшли Грэм уже сообщила пол своего будущего ребенка, а также его предполагаемую дату рождения. Грэм продолжает работать, ведет активный образ жизни и занимается спортом, однако, все равно сильно поправилась. Во время беременности уже не впервые публикует селфи, на котором позирует полностью обнаженной. Эшли Грэм - топ модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься даже в нижнем белье. Имеет тонкую талию и широкие бедра, пропагандирует любовь к телу.