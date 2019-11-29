Эшли Грэм на 7 месяце беременности оригинально поздравила поклонников с Днем благодарения

Автор: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм на 7 месяце беременности поздравила поклонников с Днем благодарения

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая сейчас беременна, озадачила фанов своим приветствием с Днем благодарения.

В своей Instagram-Stories 32-летняя опубликовала селфи, на котором позирует полностью обнаженной, едва прикрывая грудь.

На фото модель, которая станет мамой уже в январе 2020-го, продемонстрировала большой беременный живот и пожелала поклонникам счастливого Дня благодарения.

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Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, раскрыла пол будущего ребенка. Это произошло на шоу Эллен ДеДженерес.