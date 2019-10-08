Складки и растяжки: обнаженная Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело во время беременности

Американская plus-size модель Эшли Грэм потрясла сеть видео, на котором позировала полностью обнаженной.
Ролик беременная звезда опубликовала в Instagram.
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По словам Грэм, она решила показать поклонникам, как изменилось ее тело после второго триместра.
На видео видно большой круглый живот звезды, складки и растяжки.
"Становлюсь все больше и больше, и стараюсь принять мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть так много людей, которые поддерживают меня ", - подписала видео Эшли.
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Модель plus-size Эшли Грэм, которая недавно сообщила о первой беременности, предстала перед камерой полностью обнаженной.
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