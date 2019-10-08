Складки и растяжки: обнаженная Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело во время беременности

Фото: @ashleygraham

Американская plus-size модель Эшли Грэм потрясла сеть видео, на котором позировала полностью обнаженной.

Ролик беременная звезда опубликовала в Instagram.

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По словам Грэм, она решила показать поклонникам, как изменилось ее тело после второго триместра.

На видео видно большой круглый живот звезды, складки и растяжки.

"Становлюсь все больше и больше, и стараюсь принять мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть так много людей, которые поддерживают меня ", - подписала видео Эшли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 7 Окт 2019 в 7:05 PDT

Модель plus-size Эшли Грэм, которая недавно сообщила о первой беременности, предстала перед камерой полностью обнаженной.