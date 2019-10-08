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вторник, 08 октября 2019 13:29

Складки и растяжки: обнаженная Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело во время беременности
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Эшли Грэм продолжает делиться соблазнительными фото даже во время беременности.
Фото: @ashleygraham
Эшли Грэм продолжает делиться соблазнительными фото даже во время беременности.
Эшли Грэм продолжает делиться соблазнительными фото даже во время беременности.
Эшли Грэм продолжает делиться соблазнительными фото даже во время беременности.

Американская plus-size модель Эшли Грэм потрясла сеть видео, на котором позировала полностью обнаженной.

Ролик беременная звезда опубликовала в Instagram.

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По словам Грэм, она решила показать поклонникам, как изменилось ее тело после второго триместра.

На видео видно большой круглый живот звезды, складки и растяжки.

"Становлюсь все больше и больше, и стараюсь принять мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть так много людей, которые поддерживают меня ", - подписала видео Эшли.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Модель plus-size Эшли Грэм, которая недавно сообщила о первой беременности, предстала перед камерой полностью обнаженной.

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08
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