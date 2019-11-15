Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря

Фото: maximum.fm

Студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись обнаженными для благотворительного календаря на 2020 год.

В фотопроекте приняли участие почти 100 студентов. Кроме студентов на фото были коровы, северные олени, лошади, куры и кошки, пишет Радио Максимум.

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Календарь уже поступил в продажу. Его можно приобрести за сумму эквивалентную 375 гривнам. Вырученные средства направят для ветеринарной клиники All4Paws в столице Шотландии Эдинбурге. Заведение бесплатно лечит бездомных и малоимущих.

Работы сицилийского художника Филиппо Йоко с двойным дном. На первый взгляд кажется, что это обычный пейзаж, но, если очень хорошо приглядеться, можно найти обнаженную модель. Для работы над своим проектом "Пейзажи" фотограф и мастер боди-арта Филиппо Йоко сначала несколько часов гримирует моделей, а потом заботливо "внедряет" их в ландшафт и фотографирует. Это настоящая игра в прятки со зрителем, в которой человек в прямом смысле сливается с природой. Разглядеть моделей-хамелеонов с первого взгляда получается не у всех.