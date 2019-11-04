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вторник, 05 ноября 2019 01:35

Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
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Работы сицилийского художника Филиппо Йоко с двойным дном. На первый взгляд кажется, что это обычный пейзаж, но, если очень хорошо приглядеться, можно найти обнаженную модель.

Для работы над своим проектом "Пейзажи" фотограф и мастер боди-арта Филиппо Йоко сначала несколько часов гримирует моделей, а потом заботливо "внедряет" их в ландшафт и фотографирует. Это настоящая игра в прятки со зрителем, в которой человек в прямом смысле сливается с природой. Разглядеть моделей-хамелеонов с первого взгляда получается не у всех.

Обнаженные модели, покрытые специальной краской, неотличимы от скалистых утесов, песчаных пляжей и зеленых лесов. На создание одного кадра у фотографа обычно уходит от одного до восьми часов. Работая над проектом,Филиппо Йоко много путешествовал, фотографировал в Пуэрто-Рико, Италии и Калифорнии.

По словам Филиппо, идея проекта "Пейзажи" в том, что настоящее искусство не должно контрастировать с природой, а, напротив, должно сливаться с ней в одно гармоничное целое.

Йоко родился в Палермо на Сицилии, вырос в Штатах и закончил Академию визуальных искусств в Нью-Йорке. В своих работах он использует сочетание боди- и ленд-арта и исследует человеческую сексуальность и нашу связь с природой.

Фотопроект Филиппо Йоко "Пейзажи"
Фотопроект Филиппо Йоко "Пейзажи"
Фотопроект Филиппо Йоко "Пейзажи"
Фотопроект Филиппо Йоко "Пейзажи"
Фотопроект Филиппо Йоко "Пейзажи"

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