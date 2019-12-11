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среда, 11 декабря 2019 13:04

Дочь Мадонны обнажилась для провокационного перформанса

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23-летняя дочь поп-звезды Мадонны Лурдес Леон приняла участие в эротическом перформансе, который состоялся в Майами. Шоу под названием Love Different, предназначенное показать разнообразие любви, организовал испанский бренд одежды Desigual.

 

Модели разного пола по очереди, танцуя, прошли по подиуму до сцены, последней была Лурдес. Потом все начали целоваться и снимать с себя одежду, изобразив нечто вроде оргии. Лурдес целовалась с девушкой. Кстати, дочь Мадж продолжает не брить подмышки.

"В представлении затрагивается основной и универсальный акт любви — поцелуй. Это демонстрация любви, мультикультурализма и разнообразия", - написали организаторы перформанса.

Как отнеслась к этому Мадонна неизвестно. Однако ранее певица, которая сама всегда питала склонность к эротическим шоу, заявила в интервью: "Лурдес безумно талантлива. Я зеленею от зависти потому, что она невероятна во всем, что делает".

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Дочь американской певицы Мадонны, Лурдес Леон отстаивает право женщины на естественность, в частности на растительность на теле. Свои небритые подмышки и ноги девушка продемонстрировала даже в рекламе кед и аксессуаров.

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