Эшли Грэм призналась какого пола будет будущий ребенок

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро родит первенца, раскрыла пол будущего ребенка. Это произошло на шоу Эллен ДеДженерес.

Телеведущая задавала модели вопросы, на которые нужно быстро отвечать. В конце Эллен спросила Эшли, кого она ждет - мальчика или девочку, на что та ответила "мальчика". Этот фрагмент Грэм выложила в своем Instagram.

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О беременности 32-летней plus-size модели стало известно в августе этого года. Знаменитость вместе с мужем Джастином опубликовала видео, где сообщили о пополнении в семье.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин познакомились в 2009 году. Пара поженилась 14 августа 2010.

Эшли Грэм - топ модель мирового уровня. Она представляет коллекции знаменитых дизайнеров и не боится сниматься даже в нижнем белье. Имеет тонкую талию и широкие бедра, пропагандирует любовь к телу.