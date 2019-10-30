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среда, 30 октября 2019 11:48

Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
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Эшли Грэм сегодня, 30 октября, исполнилось 32 года.
Фото: www.cooperativa.cl
Эшли Грэм сегодня, 30 октября, исполнилось 32 года.
Эшли Грэм сегодня, 30 октября, исполнилось 32 года.
Эшли Грэм сегодня, 30 октября, исполнилось 32 года.
Эшли Грэм сегодня, 30 октября, исполнилось 32 года.

Американская plus-size модель Эшли Грэм, которую считают одной из самых дорогих манекенщиц мира, 30 октября исполнилось 32 года.

Карьера звезды начала развиваться с 2009-го. Именно тогда модель появилась на страницах модного глянца Glamour.

На фото под названием "Эти тела прекрасны в любом размере" она была с другими моделями, чей вес также считается неприемлемым для фэшн индустрии.

В 2015-м рекламную кампанию с Эшли опубликовали в спортивном глянце Sports Illustrated Swimsuit. Грэм считается первой фотомоделью размера плюс, которая украсила главную страницу глянца.

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По оценкам журнала Forbes, в 2017-м ее прибыль составила более $ 5,5 млн.

Начиная с 2009-го, Эшли встречалась с видеографом Джастином Ирвином. Они встретились в церкви и с тех пор не расстаются. Церемонию бракосочетания они провели в 2010-м.

По случаю дня рождения модели Gazeta.ua создала подборку самых сексуальных фото Эшли Грэм.

Американская plus-size модель Эшли Грэм потрясла сеть видео, на котором позировала полностью обнаженной. Ролик беременная звезда опубликовала в Instagram.

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30
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