Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size

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Американская plus-size модель Эшли Грэм, которую считают одной из самых дорогих манекенщиц мира, 30 октября исполнилось 32 года.

Карьера звезды начала развиваться с 2009-го. Именно тогда модель появилась на страницах модного глянца Glamour.

На фото под названием "Эти тела прекрасны в любом размере" она была с другими моделями, чей вес также считается неприемлемым для фэшн индустрии.

В 2015-м рекламную кампанию с Эшли опубликовали в спортивном глянце Sports Illustrated Swimsuit. Грэм считается первой фотомоделью размера плюс, которая украсила главную страницу глянца.

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По оценкам журнала Forbes, в 2017-м ее прибыль составила более $ 5,5 млн.

Начиная с 2009-го, Эшли встречалась с видеографом Джастином Ирвином. Они встретились в церкви и с тех пор не расстаются. Церемонию бракосочетания они провели в 2010-м.

По случаю дня рождения модели Gazeta.ua создала подборку самых сексуальных фото Эшли Грэм.

Американская plus-size модель Эшли Грэм потрясла сеть видео, на котором позировала полностью обнаженной. Ролик беременная звезда опубликовала в Instagram.