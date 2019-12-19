Полностью обнаженная Каменских показала пышные ягодицы на качелях

Популярная певица Настя Каменских снова взбудоражила воображение фанатов.

Автор: instagram

Полностью обнаженная знаменитость эротично позировала на качелях. На фотографии засветила пышные ягодицы. Пикантным снимком, сделанным в Мексике, артистка поделилась в своем фотоблоге, пишет ТСН.

Влажные волосы Каменских украшала экзотический цветок. В отражении зеркала также видно роскошную грудь и плоский животик звезды. Певица отметила, что автор сексуального снимка - ее муж Потап.

"Женщина - это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина - это чувства, образы, эмоции, чувства и энергия. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушиваться к себе, услышать свой внутренний мир", - отметила во фотографией артистка.

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Фанаты певицы взорвались комментариями. "Очень хорошая, номер один", "Жарко сегодня в Мексике", "Настя, вы идеальная", "Потап кайфует".

Певица Настя Каменская в очередной раз порадовала фанов откровенным фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала утреннее фото, сделанное в ванной комнате. На снимке Настя позирует с мокрыми волосами в черной нижнем белье и спортивных штанах, демонстрируя стройную фигуру.