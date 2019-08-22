Выгодно покупать машины с деформированными порогами

Можно сэкономить до 40 процентов, если брать авто из США битым, считает автоэксперт Николай Руденко, 50 лет.

- В США действует правило, что нужно заменить полностью боковину кузова, если помято заднее крыло, - говорит он. - То же самое касается и порогов. Выгодно покупать машины с повреждениями в этих участках и ремонтировать эти детали в Украине.

На битое авто насчитывают меньше налогов на таможне. Его конечная цена на 10-15% меньше, чем на такое же небитое.

Перед покупкой поврежденного авто из США выясняют, сколько стоят детали на него в Украине, есть китайские аналоги оригинальных деталей.

- "Фордов Фьюжн" у нас много, но детали на машину дорогие. Где-то на 20-30 процентов дороже аналогичные к "Фольксвагенам" или "Ниссанам", - говорит автослесарь Виктор Кавецкий, 33 года. - В целом "битки" в США желательно брать как можно более простые. Иначе ее просто будет невозможно в Украине отремонтировать. Особенно такие проблемы с "Лексусами", "Акурами", "Мерседесами".