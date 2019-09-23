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вторник, 24 сентября 2019 05:40

Рекламные экраны в городе должны информировать о пробках

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18 сентября в Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы мужчины взорвать путепровод. Движение поездов метрополитена и автомобилей с правого на левый берег остановили на четыре часа. На крайних мостах с одного берега на другой движение остановилось из-за чрезмерной нагрузки и ремонта. С Дарницкого моста автомобили и автобусы не могли попасть на Харьковский массив из-за слишком узкого съезда в направлении ул. Анны Ахматовой.

— Самая большая проблема образовалась из-за ограничения движения поездов на красной ветке метро. Всего в подземке проезжает более 50 тысяч человек за час. Все они хлынули на другие станции, и там образовалась давка, — говорит бывший заместитель председателя "Укравтодора" и эксперт по транспорту Александр Кава, 40 лет. Он рассказывает, как избежать остановки большинства транспортных артерий столицы во время неожиданного перекрытия одного из важных путепроводов.

Как не допустить схожих ситуаций?

— Полностью избежать их невозможно. Однако на такие случаи должен быть резервный запас наземного транспорта. Также необходимо иметь отработанную систему оперативного внесения коррективов в городские маршруты. Важно наладить схему оперативных информирований граждан по самым разнообразным каналам.

По каким именно?

— Например, через средства массовой информации или смс-рассылки об изменениях в работе транспорта.

В Киеве везде есть очень много экранов. На них выводят бессмысленные рекламные ролики, которые только отвлекают водителей и провоцируют аварии. Местная власть могла бы использовать мониторы для вывода на них экстренных сообщений. В европейских странах существует система информирования водителей о том, как объехать определенное проблемное место. Люди заблаговременно планируют маршрут объезда

В чем сложность организации запасных вариантов движения транспорта в Киеве?

- Прежде всего, из-за чрезвычайно большого уровня автомобилизации. Это приводит к значительной перегрузке основных магистралей. Без решения этой проблемы неуместно говорить о запасных вариантах. Для этого не нужно брать опыт Канады и США. Там просто строили новые дополнительные дороги. Это лишь привело к увеличению количества машин и пробок в городах.

С какими странами у нас подобная ситуация организации движения транспорта?

— Если говорить о городских перевозках, то это африканская система. Маршрутки или троллейбусы приходится ждать десятки минут. Проблема не только в транспортных средствах и интервалах движения, а в самих подходах к организации потоков. Например, в Киеве их сформировали еще в восьмидесятых годах прошлого века.

Почему подходы не изменили?

— Уже были попытки. В 2014 году эксперты Всемирного банка сделали транспортное моделирование города. Проанализировали все отзывы и сообщения о потребности от граждан на основе их повседневных поездок. После этого подготовили большой набор рекомендаций, чтобы транспортная сеть стала более комфортной. Однако власть города выполнила лишь пять пунктов из всех предложений.

Эти рекомендации способствовали лучшему управлению потоками в непредвиденных ситуациях?

— Конечно. Эксперты разделили город на 490 зон. Они анализировали перемещение граждан между ними. Пытались минимизировать количество пересадок для человека, который добирался из одной точки в другую. Например, на основе рекомендаций запустили автобусный маршрут номер 114: с Троещины через Подол и Крещатик на Центральный железнодорожный вокзал. До этого пассажирам приходилось делать минимум две пересадки. Также продолжили маршрут 20-го автобуса и 50-го троллейбуса. После этого никаких других рекомендаций, несмотря на возможности их финансирования, не выполняли, в том числе и для скоростного трамвая, маршрут которого необходимо продлить до центра города.

Во время массовых протестов и чрезвычайных ситуаций горожане не могут отказаться от авто, потому что их негде оставить.

Как тогда быть?

— В подобных ситуациях большое значение имеет скорейшее информирование всех участников движения. Важна каждая минута. Ну и, конечно, главное — это предусмотреть потребность во внезапных остановках движения в городе. Должно быть больше публичных паркингов. А также — улавливающих стоянок на расстоянии до четырехсот метров до входа в метрополитен. В Киеве все такие территории застроены обычно торговыми центрами. В последние годы ни одного улавливающего паркинга не построили.

Во время чрезвычайных ситуаций наибольшая нагрузка приходится на столичную подземку. Так горожане пытаются обойти пробки и перекрытые участки дороги.

— Сейчас неуместно говорить об адаптации киевского метро к форс-мажорам. Оно уже давно не охватывает всю территорию города, эта артерия переполнена даже в обычные часы пик. Что уж говорить о чрезвычайных ситуациях. Нужно увеличить протяженность всех веток как минимум в два раза. Однако в столице уже 35 лет не могут начать строительство четвертой линии метрополитена и сделать там новый пересадочный контур.

Автор: Соломия ЦУРА
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