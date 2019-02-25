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вторник, 26 февраля 2019 06:30

Подержанные машины подешевеют

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На прошлой неделе закончился период льготного растаможивания "евроблях". Отныне их владельцы должны платить 100-процентную стоимость акциза и пошлины.

— Далеко не все растаможили "евробляхи". Главная причина в том, что многие из их владельцев не готовы платить даже 100 долларов за это, — говорит автоэксперт и руководитель компании "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий, 42 года. - До мая еще машины с литовскими и польскими номерами поездят, затем параллельно с повышением контроля со стороны полиции исчезнут. Некоторые будут просто где-то стоять, немало продадут на разборку.

В течение февраля на учет в сервисных центрах МВД ставят ежедневно почти 8 тыс. машин, ввозимых как "евробляхи".

— Это не может не отразиться на нашем внутреннем рынке автомобилей. Ведь увеличивается выбор и количество иномарок, — говорит специалист. — Подержанные машины в целом подешевели на 5 процентов. Следующая волна снижения цены будет с весны. Особенно ощутимым станет обесценивание советских и российских автомобилей — "Жигулей", "Лад", "Волг". По сравнению со старыми европейскими, они становятся неконкурентоспособными.

Льготный закон о растаможивании "евроблях" удешевил растаможку и 1-7-летних машин. Поэтому фирмы, занимающиеся завозом битых автомобилей из США и легковесных из стран ЕС, стали импортировать автомобили интенсивнее.

- Большинство украинцев начали отдавать предпочтение подержанным машинам. Спрос на новые упал — в декабре новых купили на 26 процентов меньше, чем в прошлом году, в январе на 20 процентов.

Автор: Владимир МУКАН
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Дата
26
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