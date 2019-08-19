"Мазда" сама крутит руль и поворачивает

В этом году начали продавать обновленные кроссоверы "Мазда СХ5". Красный внедорожник стоит возле компании-импортера недалеко от столичного Северного моста.

- Это фирменный цвет "Мазды". Называется "Соул ред кристал". Меняет вид в зависимости от угла смотрения. Красят машины по специальной технологии - сначала наносят слой черной краски, затем - красный, далее - бесцветный, - рассказывает представитель дочернего предприятия "Авто Интернешнл" Татьяна Шеремет, 31 год. Стоит возле автомобиля.

У СХ5 - массивная решетка радиатора. Передний и задние бамперы почти не выступают. Арки колес, пороги и нижние части бамперов украшены черным пластиком. Клиренс - 20 сантиметров. Пять камер встроены по периметру кузова. В обновленной версии есть система кругового обзора. Передние и задние фонари светодиодные.

- СХ5 - самая популярная модель "Мазды" в Украине. Их покупают из-за средней цены и оптимального размера. Я сама езжу на такой, "пятеркой" приятно рулить на любой дороге, - говорит Татьяна. Показывает на другую красную СХ5. Дает брелок от автомобиля для проведения тест-драйва.

Этот автомобиль - с полным приводом в полной комплектации. Оснащен бензиновым 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л. с.

Сначала открываю багажник. Он с электроприводом. Его объем 477 литров. Во внутренней боковой стенке имеется розетка на 12 вольт, ремешки для фиксации груза, небольшие отсеки для мелочей. Запасное колесо в комплекте не идет. Вместо него есть ремкомплект с компрессором. Фонарь с внутренней стороны дверцы багажника можно выключать. Это удобно, если есть необходимость длительное время держать машину с открытой пятой дверцей.

Спинки задних сидений складываются после оттягивания специальных рычагов в багажнике. Так можно увеличить объем отсека до 1377 литров.

Салон модели стали украшать качественными и дорогими материалами - деревом, кожей, алюминиевыми вставками. Потолок машины черного цвета.

На задних местах просторно для трех взрослых. Однако у людей ростом более 190 см ноги упираются в переднее сиденье. Наклон спинки можно регулировать. Это удобно во время долгих путешествий, когда надоедает находиться в одном положении. Подлокотник заднего дивана имеет подставку для стаканов и два юсб-порта.

На водительском месте посадка удобная и высокая. Кресло оснащено электроприводом, памятью положений, подогревом и электровентиляцией. Руль имеет большой диапазон настроек по высоте и к себе.

Торпеда выполнена из мягкого пластика. Имеет вставки из ясеня и цветного металла. Многие детали салона отделаны кожей. Кнопок и переключателей на торпеде немного, все установлены в ряд, как у БМВ. Металлические регуляторы центральной консоли отдают прохладой. Меню на сенсорном экране переведены на украинский. Все символы и показатели легко читать. На дисплей мультимедийного центра можно транслировать изображение со смартфонов.

Центральный подлокотник с положением не регулируется. Людям невысокого роста было бы удобнее, если бы его разместили ближе к торпеде.

Жму на кнопку запуска двигателя: синхронно подскакивают стрелки спидометра и тахометра. Спидометр здесь - это дисплей с изображением шкалы и стрелки.

На лобовое стекло проецируются показатели скорости и настроек машины. Это удобно, потому что не нужно опускать глаза на панель приборов.

Перевожу рычаг коробки передач в "драйв" и отправляюсь. Машина быстро ускоряется. На самых больших оборотах двигатель издает низкий гул, как в спортивных моделях. Подвеска - умеренно жесткая, но мягче, чем в меньшей модели СХ3. Управление острое, вроде спортивных машин.

Выезжаю на столичный проспект Степана Бандеры. Электроника специальными сигналами в боковых зеркалах предупреждает о транспорте в мертвых зонах видимости. Как только случайно пересекаю линию разметки, руль противодействует моим действиям - вращается в обратную сторону и возвращает машину в свой ряд.

СХ-5 оснащена системой "Айлуп", которая во время торможения преобразует кинетическую энергию в электрическую и заряжает конденсатор. Это уменьшает нагрузку на генератор и сокращает расход топлива на 5-10%. Экономит горючее опция автоматического подавления двигателя при кратковременных остановках, например, на светофорах или перед пешеходными переходами.

Выезжаю на грунтовку в лесополосе недалеко от Борисполя. Глубокие колеи и холмы машина преодолевает легко. Время от времени звучит сигнал парктроника, который воспринимает высокую траву как препятствие. На песчаной местности, когда передние колеса пробуксовывают, подключается задний привод.

За городом испытываю круиз-контроль. СХ5 движется с заданной скоростью 90 км/ч. Как только сокращается дистанция до машины впереди, авто тормозит. При включении левого поворота для обгона и выезда на встречную полосу, самостоятельно набирает скорость. Круиз-контроль - адаптивный, хорошо держит авто в потоке. Можно выставить желаемую дистанцию, которую машина должна сохранять.

На Бориспольской трассе переключаюсь на режим "Спорт". Переключаю передачи вручную подрулевыми лепестками. До 100 км/ч удается разогнаться чуть больше чем за 9 секунд. Как только проехал более 150 км, на панели приборов появилась надпись "Отдохните" - сработала система контроля усталости водителя.

Технические характеристики "Мазды СХ5"

Привод полный

Двигатель - мощность, л. с./объем, л бензиновый 194/2,5

Коробка передач автоматическая

Клиренс, см 20

Ускорение до 100 км/ч, с 9,2

Максимальная скорость, км/ч 195

Расход топлива - город/трасса, л 8,8/6,3

Стоимость, тыс. грн от 729