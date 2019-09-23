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вторник, 24 сентября 2019 05:06

Киев входит в перечень городов с наибольшими пробками в мире

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Киев занимает 13-е место в списке городов мира с наибольшими пробками. В пиковые часы к поездке добавляются лишних 30 минут в пути. Таковы данные ежегодного исследования "Трафик Индекс 2018".

В рейтинг вошли 403 города в 56 странах. Лидером стали Мумбаи — там уровень загруженности дорог эксперты оценили в 65%. Российский Санкт-Петербург опередил Киев на одну отметку. Уровень пробок в столице Украины оценивают в 46%. В сравнении с 2017 годом показатель увеличился на 2%. Час пик в будни длится с 8:00 до 9:00 и с 18:00 до 19:00. Последнее, 403-е место в рейтинге занял американский город Гай-Пойнт в Северной Каролине. Уровень пробок в нем эксперты оценивают в 9%.

Автор: Соломия ЦУРА
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