Больше всего аварий совершают водители с опытом два и десять лет

На трассе чаще всего дорожно-транспортные происшествия случаются из-за превышения скорости, в городе - из-за маневров, по статистике.

- Больше всего аварий совершают водители в первые два года после окончания автошколы. И те, кто постоянно ездит 10-11 лет, - рассказывает инструктор 58-летний Василий Осипов. Более 15 лет дает частные уроки вождения. Работал в ГАИ. - Новички не получили практики и не чувствуют машину. Люди со стажем расслабляются и теряют бдительность. Курят, общаются в соцсетях, разговаривают по телефону.

Неопытные водители теряются в новых ситуациях - при внезапном появлении машины, пешехода или животного на дороге. Пытаются свернуть и затрагивают других участников движения.

- Если препятствие незначительное и это не человек, руль следует держать прямо. Перед резким торможением смотреть в зеркала. Не надо ускоряться или маневрировать после сигнала машины сзади или сбоку, - советует Василий Осипов. - В городе желательно двигаться в центральных рядах. Постоянно следить за поведением водителей вокруг. Поводом сбросить скорость должно быть торможение машины справа или слева. Или массовая перестройка справа автомобилей в 30 метрах впереди. Это знак - впереди преграда. Опытные водители забывают, что вокруг них десятки новичков. Они поздно принимают правильные решения.

Высокая скорость является главной причиной смертельных случаев среди пешеходов и водителей. При наезде на человека на скорости 60 км/ч живыми остаются 12-18% пострадавших, посчитали в компании "Евро эн кап". Она проводит краш-тесты более 60 лет.

- Госпитализировали с сотрясениями мозга или повреждениями внутренних органов пешеходов, сбитых на скорости 20-30 километров в час. Инвалидом можно стать под колесами транспорта при 35-45 километрах в час. По киевским меркам - это скорость улитки, - рассказывает инструктор. - В салоне водитель и пассажиры также получают немало стресса и травм. Чем больше скорость, тем серьезнее последствия. Въезд в препятствие со скоростью 15-20 километров в час по ощущениям - как падение со стула, 50-60 - с третьего-четвертого этажа, 80 - с пятого-шестого этажа.