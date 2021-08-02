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Здоровый сон зависит от цвета белья и стен в спальне

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Здоровый сон зависит от цвета белья и стен в спальне
Цвет простыни - важная составляющая здорового ночного сна. Фото: pixabay

В психологии есть направление - цветотерапия, которое изучает влияние цвета на человека.

Эта наука и утверждает, какой цвет лучше подходит для крепкого сна и комфортного отдыха, пишет amerisleep.

Люди спят намного лучше, когда их спальни удобные и чистые, а постельное белье классическое белое, согласно результатам исследований.

Цвет простыни - важная составляющая здорового ночного сна. Во время исследования изменение цвета помогло людям лучше отдохнуть. Установили, что идеальное сочетание цветов для спальни: бледно-розовые стены и белые простыни. В большинстве отелей мира простыни, пододеяльники и наволочки именно белые или чуть голубые, потому что этот цвет - залог наилучших снов.

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Другие оттенки тоже играют важную роль для сна. Кремовые и пастельные цвета, оттенки розового, бежевого, оливкового символизируют нежность, беззаботность, уют и комфорт. Светлые оттенки зеленого и салатового дарят бодрость утром, нормализуют давление, расслабляют вечером. Голубой и синий цвета способствуют нравственному исцелению во время сна. Фиолетовые оттенки прекрасно подходят для мечтателей или философов. Цвет коры приносит внутренние ощущения тепла, стабильности, активизирует жизненные сили. Оттенки желтого и оранжевого будут поддерживать позитив, поднимут дух и настроение. Яркие красные цвета - для харизматичных, активных и эмоциональных личностей. Глубокий черный - символ роскоши, экстравагантности и шика.

Для людей, которым трудно заснуть, существует старая надежная техника, чтобы избавиться от этой проблемы. Так называемый военный метод считается самым эффективным, который поможет заснуть за 10 с.Такая техника была популярна в американской армии. Самое длинное время засыпания по ней - 2 мин. Метод советуют практиковать ежедневно для заметного эффекта. Ощутимые результаты будут через шесть недель практики.

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