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четверг, 22 июля 2021 14:35

Чтобы заснуть за 10 с., используют армейский метод

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Чтобы заснуть за 10 с., используют армейский метод
Начинать надо с расслабления лица полностью. Фото: pixabay

Для людей, которым трудно заснуть, существует старая надежная техника, чтобы избавиться от этой проблемы.

Так называемый военный метод считается самым эффективным, который поможет заснуть за 10 с., пишет Vogue.

Такая техника была популярна в американской армии. Самое длинное время засыпания по ней - 2 мин. Метод советуют практиковать ежедневно для заметного эффекта. Ощутимые результаты будут через шесть недель практики.

Начинать надо с расслабления лица полностью. Сначала напрячь, а затем отпустить. Тогда опустить плечи, чтобы снять напряжение, и позволить рукам опуститься вдоль тела. Выдохнуть, расслабляя грудь и сосредотачиваясь на дыхании. Позволить ногам, бедрам и икрам расслабиться в процессе, позволяя гравитации в естественный способ опускать их вниз.

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Разум надо очистить на 10 с. полностью. И на протяжении них человек должен уснуть. На первых этапах трюка засыпания может быть до 2 мин.

Перед сном надо ограничить соленую пищу. Ночью в человека минимальная физическая активность, а соленая пища задерживает жидкость еще больше. Стоит также узнать больше о чувствительности организма к соли в целом. Если есть склонность к отекам, то соленое лучше ограничить.

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