Почему нельзя есть соленое на ночь - ответ диетолога

Соленого на ночь есть не стоит. Фото: pixabay

Перед сном надо ограничить соленую пищу.

Ночью у человека минимальная физическая активность, а соленая пища задерживает жидкость еще больше, рассказала диетолог Наталья Круглова.

Стоит также узнать больше о чувствительности организма к соли в целом. Если есть склонность к отекам, то соленое лучше ограничить.

Это же касается и людей с больной мочевыделительной системой, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в которых повышается давление.

Также не надо на ночь есть рыбы, колбас и полуфабрикатов, чипсов, сухариков, фаст-фуда и различных соусов. Отказаться от такой пищи следует за три-четире часа до сна.

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Если человек все же поужинал соленой пищей, то на следующий день надо пить больше жидкости, а также есть овощи и фрукты, богатые калием: помидоры, огурцы, персики, нектарины.

Наиболее опасна диета, суть которой заключается только в том, чтобы пить жидкость и не есть продуктов. Водные и чайные, а также детокс диеты сейчас популярны. Согласно с ограничениями этих диет, нужно отказаться от твердых продуктов. Этот метод быстрый и эффективный, но вместе с тем и вреден.