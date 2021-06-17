В каком возрасте стоит отказаться от диет

То, что подходило для похудения в молодости, может не быть столь же эффективным в зрелом возрасте. Фото: pixabay

При похудении важно знать, в каком возрасте надо приостанавливать диеты и другие методы.

Из-за лишнего веса бывают разные болезни. И чем старше человек, тем труднее он теряет вес, рассказал врач-геронтолог Владимир Михайлов.

По его словам, то, что подходило для похудения в молодости, может не быть столь же эффективным в зрелом возрасте. Также это может быть опасно для здоровья.

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"Диеты, интервальное голодание и различные другие методы, в том числе и медикаментозные, могут в большинстве случаев негативно сказаться на здоровье человека в определенном возрасте. Поэтому так важно похудеть до 60 лет", - сказал специалист.

Он объясняет, что к этому возрасту нужно подойти с правильными пищевыми привычками, нормальным и нерастянутым большими порциями желудком, чтобы избежать опасного для пожилого человека переедания.

Избавляться от лишнего веса быстро и просто - мечта многих. Специалисты нашли способ, как воплотить мечту в реальность. Бороться с жиром, который накапливается на животе, можно с помощью острых специй - имбиря и перца чили.