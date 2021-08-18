В какой ситуации лишний вес бывает полезним

Смертность от заболеваний сердца у женщин с большой мышечной массой и большим содержанием жира в организме на 42% ниже. Фото: pixabay

Полные женщины имеют больше защиты от смерти из-за болезней сердца, чем худые.

Это доказали ученые в исследовании, пишет storinka.com.ua.

Смертность от заболеваний сердца у женщин с большой мышечной массой и большим содержанием жира в организме на 42% ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало.

У женщин с большой мышечной массой и низким уровнем жира не было особых преимуществ перед теми, у кого оба показателя оказались ниже.

Среди мужчин с большим содержанием жира и высокой мышечной массой риск смерти от сердечных заболеваний был ниже на 26%, чем у тех, у кого по обоим критериям были низкие значения. Малое количество жира и высокая мышечная масса в мужском организме уменьшали риск смерти от проблем с сердцем на 60%.

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Эти выводы подтверждают важность физиологических различий между женщинами и мужчинами.

Во время похудения можно есть вволю, если правильно ограничивать размер порций. Две трети тарелки должна занимать богатая белком пища, которая надолго дает ощущение сытости. Важно также поместить на тарелку овощи и салат, поскольку имеют много растительных волокон и питательных веществ, которые скорее насыщают организм.