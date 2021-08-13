Как есть вволю тем, кто пытается похудеть

Трапезу следует начинать именно с овощей, а потом переходить к калорийной пищи с углеводами. Фото: pixabay

Во время похудения можно есть вволю, если правильно ограничивать размер порций.

Две трети тарелки должна занимать богатая белком пища, которая надолго дает ощущение сытости, пишет The Indian Express.

Важно также поместить на тарелку овощи и салат, поскольку имеют много растительных волокон и питательных веществ, которые скорее насыщают организм.

Трапезу следует начинать именно с овощей, а потом переходить к калорийной пищи с углеводами, под которую отведена последняя треть тарелки. После белков, овощей и салата объедаться ней уже не захочется.

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"Этот метод не требует особых усилий, удобный и обеспечивает разнообразие", - считает диетолог Нэнси Дехра.

Кетодиета - это способ питания, согласно которому в рационе должно быть 80-90% жиров. Не каждая поджелудочная железа и желчный пузырь готовы переварить такое количество жира.