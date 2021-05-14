Упражнения, чтобы избавиться от надоедливого второго подбородка

Чтобы избавиться от двойного подбородка одна из упражнений - выдвижение челюсти вперед. Фото: pixabay

Второй подбородок может возникнуть даже у людей без лишнего веса.

Чтобы избавиться от него и красиво подтянуть овал лица, следует регулярно выполнять несложные, но эффективные упражнения, пишет "Новое время".

Причиной такой проблемы может быть даже постоянние наклони головы во время работы в смартфоне или потому, что мышцы потеряли тонус. Полезные упражнения помогут исправить ситуацию.

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Чтобы избавиться от двойного подбородка одно из упражнений - выдвижение челюсти вперед. Надо откинуть голову назад, а взгляд поднять на потолок, вытянуть нижнюю челюсть вперед, пока не будет ощущения растяжения под подбородком, задержаться в таком положении на 10 секунд. На конец расслабить челюсть и повернуть голову в нейтральное положение.

Упражнение с мячом: под подбородок надо положить мяч диаметром примерно 25 сантиметров, затем прижать подбородок к мячу и повторять манипуляцию по 25 раз в день.

Еще одно упражнение - губы трубочкой. Голову наклонить назад, глазами смотреть вверх. Самое важное - осторожно вытянуть губы, представляя, что хочется поцеловать потолок. Это поможет растянуть участок кожи под подбородком. Тогда повернуть голову в привычное положение и расслабить тело.

Растяжения языка: смотреть прямо перед собой и медленно высунуть язык как можно дальше, направляющие его вверх и простираясь к носу. Тогда задержать язык в таком положении на 10 секунд, а затем расслабить.

Вытягивание шеи: откинуть голову назад, смотреть на потолок, а язык прижать к небу. Задержать язык таким образом на 5 - 10 секунд, а затем вернуть ему привычное состояние.

Следующее упражнение - движение нижней челюстью: снова отклонить голову назад, смотреть вверх, повернуть голову направо и вытянуть нижнюю челюсть вперед. Задержаться в таком положении на 5 - 10 секунд и расслабиться. Такое же упражнение нужно, повернув голову влево.

Иногда люди жалуются, что находить дневную норму шагов в 10 тыс. бывает сложно. Есть несколько советов, которые помогут каждому увеличить активность в течение дня. Чтобы начать больше двигаться, надо запланировать прогулку на 30-60 минут каждый вечер или в обед.