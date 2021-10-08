Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра

Лаконичным и стильным является маникюр с черным лаком. Этот цвет - универсален. Можно сочетать с золотом, серебром, разнообразными узорами.

В этом сезоне в тренде черный френч, матовое покрытие, геометрические фигуры и маникюр с фольгой, пишет Cosmopolitan.

Удачным вариантом является однотонное покрытие. В черном цвете такой маникюр - очень стильный. Маникюр с лунками - half moon - становится все популярнее. Модницы сочетают черный лак с цветными лунками.

Если хотите сделать элегантный, но креативный маникюр, - выбирайте черный френч. Удачно выглядеть будут также трендовые волны, "половинки" или различные абстрактные композиции.

Модным остается классический принт - клетка. Можно добавить клетчатый дизайн лишь на несколько ногтей, и это тоже будет свежей идеей.

Эффектным станет маникюр с элементами анимализма в черном цвете: леопард, cow print или зебра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Практические советы, как избавиться от стресса и напряжения

Роскошным и без лишнего пафоса вариантом станет черный френч с узорами в виде паутинки и с золотой фольгой.

Фото: instagram.com/harrietwestmoreland

Осенняя эстетика - это пастельные оттенки. Чтобы маникюр был лаконичным: можно миксовать различные цвета. Однако важно не переборщить с количеством оттенков. Элегантная геометрия. Изысканные тонкие линии на эстетическом розовом или бежевом фоне выглядят стильно. Прекрасный вариант для создания гипнотического эффекта на ногтях несколькими штрихами.