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среда, 29 сентября 2021 13:17

Мастера показали идеи минималистичного маникюра
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На пике популярности все новые тенденции в маникюре. Однако элегантная лаконичность и сдержанность никогда не выйдут из моды.

Семь эстетических идей модного маникюра со сдержанным дизайном показал журнал Cosmopolitan.

Осенняя эстетика - это пастельные оттенки. Чтобы маникюр был лаконичным: можно миксовать различные цвета. Однако важно не переборщить с количеством оттенков.

Элегантная геометрия. Изысканные тонкие линии на эстетическом розовом или бежевом фоне выглядят стильно. Прекрасный вариант для создания гипнотического эффекта на ногтях несколькими штрихами.

Черно-белые ногти - беспроигрышный вариант на все случаи жизни. Можно покрыть ногти черным или белым лаком. Но стильным вариантом станут крошечные горошинки в дизайне.

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Кофе с молоком - френч в телесных оттенках. Цветовая палитра этого маникюра базируется на кремовом, молочном, оттенках кофе и горячего шоколада.

Белая абстракция. Если ты любительница лаконичности, выбирай абстрактный дизайн в монохромном белом исполнении. Эффектно такой маникюр будет выглядеть на длинных ногтях.

Голые ногти - ухоженная ногтевая пластина с прозрачным лаком или вообще без покрытия. Трендом этой осени единогласно признали натуральность.

Праздник, который всегда с тобой. Голые ногти с прозрачным лаком можно украсить специальными кристаллами для дизайна. Выглядит стильно, но сдержанно одновременно.

Осенняя эстетика в маникюре.
Фото: @betina_goldstein
Голые ногти.
Черно-белые ногти.
Элегантная геометрия.
Белоснежная абстракцияю

В списке трендового маникюра всегда останется классический принт - клетка. Такой дизайн ногтей выглядит стильно, свежо и красиво. 10 трендовых идей клетчатого маникюра показал журнал Cosmopolitan.

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