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четверг, 13 мая 2021 17:00

Спортзал не нужен: как больше двигаться за день

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Спортзал не нужен: как больше двигаться за день
Активность можно увеличить в течение дня простыми способами. Фото: pixabay

Иногда люди жалуются, что находить дневную норму шагов в 10 тыс бывает сложно.

Есть несколько советов, которые помогут каждому увеличить активность в течение дня, рассказала нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram.

Чтобы начать больше двигаться, надо:

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1. Запланировать прогулку на 30-60 минут каждый вечер или в обед.

2. Делать мини-прогулки в течение дня. Можно разделить день на три части (утро, день и вечер) и обязаться осуществлять 10-15-минутную прогулку в каждый из этих периодов.

3. Выбирать более дальние дороги к привычным местам.

4. Сознательно увеличивать расстояние до цели, если время позволяет, припарковаться подальше от нужного места и идти до него пешком.

5. Если что-то или кого-то ждать, то не нужно при этом сидеть, всегда можно встать и время ожидания провести в ходьбе.

6. Забыть про лифт, всегда ходить пешком и везде подниматься и спускаться пешком.

7. Для любителей говорить по телефону, никогда не надо сидеть на месте. Следует говорить и ходить.

На организм плохо влияет долгое пребывание в любой статической позе. В течение дня необходимо проявлять физическую активность. Простое решение - увеличить время ходьбы в течение дня. По ее словам, наши предки всегда двигались очень много, люди во многих племенах проходили 15-20 км в день.

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