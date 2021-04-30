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пятница, 30 апреля 2021 13:57

Сколько шагов в день надо пройти, чтобы быть в хорошей форме

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Сколько шагов в день надо пройти, чтобы быть в хорошей форме
В день человеку надо проходить 10-12 тысяч шагов. Фото: pixabay

На организм плохо влияет долгое пребывание в любой статической позе

В течение дня необходимо проявлять физическую активность, рассказала нутрициолог Надя Андреева на странице в Instagram.

Она рекомендует простое решение - увеличить время ходьбы в течение дня. По ее словам, наши предки всегда двигались очень много, люди во многих племенах проходили 15-20 км в день.

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"Это не был их осознанный выбор, их заставляла сама жизнь. Еду надо было добывать, воду носить, охотиться и так далее. Сейчас ситуация изменилась коренным образом. Можно сказать, что современный стиль нашей жизни противостоит тому, к чему генетически наш организм адаптировался за много тысячелетий", - отметила Андреева.

Она говорит, что каждый день надо проходить 10-12 тыс. шагов. Впоследствии это количество можно увеличивать. Продолжительность прогулки должна быть 1,5 ч. если быстрым шагом. Это может быть час утром, полчаса вечером или 45 мин. утром и 45 мин. вечером.

Тренировки, согласно выводам ученых, полезны не только для физического здоровья, но и для психологического. При этом неважно, каким видом физической активности занимается человек. Физкультура может сделать человека более счастливым.

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