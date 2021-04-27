Физические упражнения улучшают психологическое здоровье

Исследование показывает, что спорт способствует предотвращению некоторых форм психических болезней. Фото: pixabay

Тренировки, согласно выводам ученых, полезны не только для физического здоровья, но и для психологического.

При этом неважно, каким видом физической активности занимается человек, пишет "Украинский телекоммуникационный портал".

Физкультура может сделать человека более счастливым.

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"Есть неопровержимые доказательства того, что физическая активность способствует психическому здоровью", - рассказала профессор факультета кинезиологии и физического воспитания Университета Торонто Кэтрин Сабистон.

Исследование показывает, что спорт способствует предотвращению некоторых форм психических болезней. Люди, страдающие от психических болезней могут уменьшить их симптомы, а также улучшить качество жизни благодаря тренировкам. Авторы отмечают, что физическая активность потенциально может выступать дополнением к любой другой форме профилактической или лечебной терапии.

Некоторые ошибки в спортзале могут стоить здоровья. 50% людей во время кардиотренировки, то есть на эллипсе, велотренажере или беговой дорожке, постоянно смотрят в телефон. Такого категорически делать нельзя.