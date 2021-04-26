Телефон - основная ошибка во время тренировок. Почему его надо держать подальше

50% людей во время кардиотренировки, т.е. на эллипсе, велотренажере или беговой дорожке постоянно смотрят в телефон. Фото: pixabay

Тренировки, которые помогают оставаться физически активными, должны быть еще и правильные.

Если их выполнить неправильно, то это приведет к вреду для организма, а не пользе, пишет Zdorovia.com.ua.

По словам врача-невролога Валерия Черненко, некоторые ошибки в спортзале могут стоить всего здоровья. 50% людей во время кардиотренировки, то есть на эллипсе, велотренажере или беговой дорожке постоянно смотрят в телефон. Такого категорически делать нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десять методов, чтоби удержать вес после похудения

"Если вы будете ходить, гулять, тренироваться несмотря на экран телефона, то заработаете хроническую травму шеи. А бегать с телефоном и вовсе запрещено. Будет болеть шея, спина и голова", - сказал он.

Синдром "текстовой" шеи (TextNeck) появляется, если человек часто и долго находится в "позе креветки" - смотрит в телефон или сидит за компьютером. Тогда шея чувствует нагрузку, в четыре раза больше, чем обычно. Тогда у человека может часто болеть голова, он может уставать, чувствовать защемление нерва, грыжу межпозвонкового диска. Из-за "текстовой" шеи быстрее образуется второй подбородок.

Интервальные тренировки с высокой интенсивностью имеют для похудения лучший эффект, чем длиннее, но не такие интенсивные. Но эксперты говорят, что такой тип тренировок не для всех. Интервальные - это кардиотренировки, имеющие короткие интенсивные циклы упражнений и восстановления. Например, упражнения на велотренажере, бег, плавание и бокс