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четверг, 22 апреля 2021 23:46

Насколько эффективны короткие тренировки, чтобы похудеть

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Насколько эффективны короткие тренировки, чтобы похудеть
Интервальные - это кардиотренировки, имеющие короткие интенсивные циклы упражнений и восстановления. Фото: pixabay

Интервальные тренировки с высокой интенсивностью имеют для похудения лучший эффект, чем длиннее, но не такие интенсивные.

Но эксперты говорят, что такой тип тренировок не для всех, пишет osporte.

Интервальные - это кардиотренировки, имеющие короткие интенсивные циклы упражнений и восстановления. Например, упражнения на велотренажере, бег, плавание и бокс. В новом исследовании участники занимались физкультурой не менее четырех недель, но в разной форме. Кто-то тренировался, а кто-то делал обычные упражнения средней сложности и интенсивности продолжительностью 30-45 минут.

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По мнению исследователей, улучшение метаболизма во время таких тренировок усилило функции митохондрий и чувствительность к инсулину. Некоторые сердечно-сосудистые улучшения связаны с усилением функции левого желудочка и большей эластичностью центральных и периферических артерий.

Такие тренировки полезны для людей, которые не могут уделять много времени упражнениям по разным причинам. Во время локдауна, когда спортзалы не работают, можно так их заменять.

Многие люди весной хотят похудеть и начинают активно над этим работать. Снижать вес надо постепенно, чтобы это не вредило здоровью. Специалисты считают, что безопасной является потеря 0,5-1 кг веса за неделю.

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