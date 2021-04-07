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среда, 07 апреля 2021 15:00

Стремительное похудение: сколько веса безопасно потерять за неделю

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Стремительное похудение: сколько веса безопасно потерять за неделю
Резкое похудение, не является устойчивым и часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Фото: pixabay

Многие люди весной хотят похудеть и начинают активно над этим работать.

Снижать вес надо постепенно, чтобы это не вредило здоровью, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Специалисты считают, что безопасной является потеря 0,5-1 кг веса за неделю.

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Здорово худеть можно в случае, если снизить калорийность пищи и увеличить физическую активность. Если же худеть стремительно быстро, то есть риски, что потерянный вес так же быстро вернется.

Резкое похудение, не является устойчивым и часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Поправиться можно также из-за нарушения режима сна.

Овощи по своему составу имеют много полезных веществ и мало калорий. Эти виды продуктов подходят людям, которые худеют. По словам диетологов, некоторые овощи вредят снижению веса. Если их есть много, то можно наоборот поправиться. Среди этих продуктов есть 3 основные: морковь, свёкла и горох.

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