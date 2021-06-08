Советы, чтобы прекратить кусать губы

Избыточное увлажнение может помочь избавиться привычки кусать губы. Фото: pixabay

Стресс и тревога часто порождают не слишком полезную привычку кусать губы.

Люди, которые имеют такую ​​проблему, не могут остановиться даже тогда, когда чувствуют боль, пишет Hello Giggles.

Специалисты называют эту привычку компульсивным расстройством, связанным с кожей. Поэтому есть разные варианты и возможности лечить это.

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Например, пить воду, как один из методов. Это может помочь даже в самые стрессовые дни.

Медитация также хороший способ снять стресс. Ведь эти расстройства часто связаны с психическим здоровьем, поддержание низкого уровня стресса может устранить необходимость раздирать губы.

Можно применять скраб для губ. Если и с витаминами A и D, то это поможет уменьшить частотность неприятных эпизодов.

Избыточное увлажнение может помочь избавиться привычки кусать губы. Так же как и жевать резинку. Это универсальный и доступный способ борьбы с дурной привычкой, который можно использовать в любых обстоятельствах.

Поцелуй - это свободный полет влюбленных, но иногда они допускают ошибки при этом ритуале любви. Одна из них - слишком много языка. Его должно быть в меру - как дополнение к поцелую, а не его основа. Нежности могут добавить прикосновения языка к языку и губ партнера.