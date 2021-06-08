Советы, чтобы прекратить кусать губы

Стресс и тревога часто порождают не слишком полезную привычку кусать губы.
Люди, которые имеют такую проблему, не могут остановиться даже тогда, когда чувствуют боль, пишет Hello Giggles.
Специалисты называют эту привычку компульсивным расстройством, связанным с кожей. Поэтому есть разные варианты и возможности лечить это.
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Например, пить воду, как один из методов. Это может помочь даже в самые стрессовые дни.
Медитация также хороший способ снять стресс. Ведь эти расстройства часто связаны с психическим здоровьем, поддержание низкого уровня стресса может устранить необходимость раздирать губы.
Можно применять скраб для губ. Если и с витаминами A и D, то это поможет уменьшить частотность неприятных эпизодов.
Избыточное увлажнение может помочь избавиться привычки кусать губы. Так же как и жевать резинку. Это универсальный и доступный способ борьбы с дурной привычкой, который можно использовать в любых обстоятельствах.
Поцелуй - это свободный полет влюбленных, но иногда они допускают ошибки при этом ритуале любви. Одна из них - слишком много языка. Его должно быть в меру - как дополнение к поцелую, а не его основа. Нежности могут добавить прикосновения языка к языку и губ партнера.
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