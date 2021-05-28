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пятница, 28 мая 2021 16:14

Самые популярные ошибки, которые делают во время поцелуя

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Самые популярные ошибки, которые делают во время поцелуя
Поцелуй с широко открытыми глазами считают ошибочным также. Фото: pixabay

Поцелуй - это свободный полет влюбленных, но иногда они допускают ошибки при этом ритуале любви.

Одна из них - слишком много языка, пишет cosmo.

Его должно быть в меру - как дополнение к поцелую, а не его основа. Нежности могут добавить прикосновения языка к языку и губ партнера.

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Слюна - еще один деликатный момент поцелуя. Следует избегать пищи, которая провоцирует слюноотделение непосредственно перед поцелуем, особенно лимоны. Голодать также не стоит.

Неприятности может добавить и зубной скрежет, возникающий, когда зубы ударяются друг об друга. Чтобы его избежать, надо целоваться осторожно и стараться, чтобы зубы не были слишком активными.

Поцелуй с широко открытыми глазами считают ошибочным также. Во время поцелуя люди хотят расслабиться и придирчивый взгляд не слишком приятный.

Также во время поцелуя не рекомендуют быть пассивными или бояться. Партнер может подумать, что нет желания целоваться.

В процессе главное не спешить, потому что можно остаться без удовольствия. В поцелуе можно выразить много чувств и эмоций, которые ощущаются к человеку. Быстрый смятый поцелуй могут расценить как неинтерес.

Много блеска для губ плохо для поцелуя. Липкие губы не принесут удовольствие.

Опрос определил, какие интимные стрижки у женщин любят их партнеры. В эксперименте приняли участие более 5000 мужчин разного возраста. Респонденты отвечали на три вопроса: 1. которую женскую интимную прическу они считают наиболее привлекательной; 2. готовы ли они расстаться с девушкой, потому что им не нравится ее интимная стрижка; 3. считают ли они необходимым ухаживать за волосами в своей интимной зоне.

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