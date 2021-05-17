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понедельник, 17 мая 2021 21:00

Какую женскую интимную стрижку любят больше всего мужчины

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Какую женскую интимную стрижку любят больше всего мужчины
Результат показал, что победила бразильская эпиляция - полное удаление волос в зоне бикини спереди и сзади. Фото: pixabay

Опрос определил, какие интимные стрижки у женщин любят их партнеры.

В эксперименте приняли участие более 5000 мужчин разного возраста, пишет The Huffington Post.

Респонденты отвечали на три вопроса: 1. которую женскую интимную прическу они считают наиболее привлекательной; 2. готовы ли они расстаться с девушкой, потому что им не нравится ее интимная стрижка; 3. считают ли они необходимым ухаживать за волосами в своей интимной зоне.

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Результат показал, что победила бразильская эпиляция - полное удаление волос в зоне бикини спереди и сзади. 42% мужчин признали, что это выглядит наиболее сексуально. Второй стала стрижка треугольник. 15% мужчин считают, что женщина сама должна решать, какую хочет иметь интимную прическу. По мнению 5% опрошенных, естественный вид женской зоны бикини возбуждает.

В то же время 90% мужчин не откажутся от секса с женщиной, чья интимная стрижка не соответствует их идеалу и не будут развивать отношения. 10% остались верными своим принципам.

Почти с каждым человеком случается ситуация, что женщина во время секса называет его именем другого. Не стоит себя накручивать, потому что причина может быть не в измене. Нет ничего плохого в том, что твоя любимая во время секса называет чужое имя. Надо постараться воспринимать это как комплимент. Это означает, что человек делает все правильно и его умение дарят столько же удовольствия, как и с предыдущим партнером, а то и больше.

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