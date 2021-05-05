Женщина во время секса назвала чужое имя: почему это не всегда плохо

Упоминание чужого имени - это не обязательно может быть бывший. Фото: pixabay

Почти с каждым человеком случается ситуация, что женщина во время секса называет его именем другого.

Не стоит себя накручивать, потому что причина может быть не в измене, пишет Independent.

По словам психолога Джима Пфауса, нет ничего плохого в том, что твоя любимая во время секса называет чужое имя. Надо постараться воспринимать это как комплимент. Это означает, что человек делает все правильно и его умение дарят столько же удовольствия, как и с предыдущим партнером, а то и больше.

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"Когда вы находитесь в состоянии эйфории, вы вызываете в воображении вещи, которые напоминают вам о других. Все потому, что вы находитесь в состоянии, которое уже переживали", - отметил он.

Например, у партнерши был бывший любовник, который заставил ее пережить определенное возбуждение. Эти сексуальные ощущения, качество оргазма и ощущение близости ассоциируются с этим человеком или его именем. Если случайно встретить ту же точку возбуждения, которую раньше знал бывший, то в страсти девушка может вслух озвучить его имя.

То есть паниковать не стоит. Упоминание чужого имени - это не обязательно может быть бывший. В этот момент надо отбросить негативные мысли, которые могут помешать получить удовольствие.

Плохой сон, согласно словам ученых, вдвое увеличивает риск нарушения сексуальной функции у женщин. Именно поэтому очень важно уделять внимание ночному отдыху. Из-за нехватки сна разрушается женское либидо и сексуальная жизнь может быть неудовлетворительной, особенно в среднем и старшем возрасте. Во время исследования обнаружили, что те женщины, которые плохо спали, вдвое чаще жаловались на отсутствие сексуального интереса или удовольствия по сравнению с ровесницами, в которых хороший сон.