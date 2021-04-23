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воскресенье, 25 апреля 2021 23:46

Плохой сон для женщины уничтожает ее сексуальную жизнь

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Плохой сон для женщины уничтожает ее сексуальную жизнь
Из-за нехватки сна разрушается женское либидо и сексуальная жизнь может быть неудовлетворительным. Фото: pixabay

Плохой сон, согласно словам ученых, вдвое увеличивает риск нарушения сексуальной функции у женщин.

Именно поэтому очень важно уделять внимание ночному отдыху, пишет 24 канал.

Из-за нехватки сна разрушается женское либидо и сексуальная жизнь может быть неудовлетворительной, особенно в среднем и старшем возрасте. Во время исследования обнаружили, что те женщины, которые плохо спали, вдвое чаще жаловались на отсутствие сексуального интереса или удовольствия по сравнению с ровесницами, в которых хороший сон.

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Результаты также показали, что качественный сон увеличивает сексуальную активность. Выбирая между сном и сексом, уставшие женщины выберут сон. А в тех, кто виспался, интерес к интиму будет высоким.

В возрасте 50 лет врачи часто не уделяют внимание сексу в женской жизни. Согласно опросам, более 80% женщин этой возрастной группы практикуют сексуальную жизнь или хотели бы заниматься сексом регулярно.

Мужчины обычно интересуются тем, сколько времени должен длиться идеальный секс. Сайт знакомств Saucy Date по этому поводу опросил 3836 своих пользователей-женщин и мужчин. Женщины рассказали, что хотят, чтобы секс длился 25 минут 51 секунду, то есть целую серию "Симпсонов".

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