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вторник, 13 апреля 2021 23:46

Идеальный секс: сколько он должен длиться

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Идеальный секс: сколько он должен длиться
Женщины рассказали, что хотят, чтобы секс длился 25 минут 51 секунду, то есть целую серию "Симпсонов". Фото: pixabay

Мужчины обычно интересуются тем, сколько времени должен длиться идеальный секс.

Сайт знакомств Saucy Date по этому поводу опросил 3836 своих пользователей-женщин и мужчин, пишет Maxim.

Женщины рассказали, что хотят, чтобы секс длился 25 минут 51 секунду, то есть целую серию "Симпсонов".

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Мужчины считают, что идеальный секс должен длиться 25 минут 43 секунды. В то же время, опрос свидетельствует, что идеальная цифра очень далека от реальной. Мужчина даже в возрасте от 29 до 31 года занимается сексом от 17 минут до 16 минут 58 секунд.

При этом, с возрастом реальное время секса уменьшается. Чем ближе к 50 годам, тем быстрее становится максимум для интима - 15 минут 15 секунд.

Женщинам больше всего нравится заниматься сексом на лестнице. Предполагается, что это позволяет креативнее подойти к самому процессу. Далее в женском рейтинге интимной привлекательности идут секс в публичном месте и секс на пляже.

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