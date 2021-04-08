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четверг, 08 апреля 2021 09:34

Топ-3 мест, где женщины больше всего любят заниматься сексом

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Топ-3 мест, где женщины больше всего любят заниматься сексом
В опросе приняли участие 3 тыс. женщин. Фото: pixabay.com

Женщинам больше всего нравится заниматься сексом на лестнице. Предполагается, что это позволяет креативнее подойти к самому процессу.

Далее в женском рейтинге интимной привлекательности идут секс в публичном месте и секс на пляже, свидетельствует опрос американской компании по продаже матрасов Sleep Cupid, пишет Maxim.

Также респонденток спрашивали, фантазировали ли они об интиме в офисе. 83,9% не против такого развития событий с одним из коллег. Что касается секса с боссом, о таком хотя бы один раз думали 71,3% опрошенных.

В опросе приняли участие 3 тыс. женщин.

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По поведению парня в постели во время секса можно понять эгоист он или нет. Одной из частых ошибок является то, что мужчина не пытается понять сексуальные фантазии партнерши. Рекомендуют в таких случаях принудительно начать беседу на эту тему, или вместе обратиться к сексологу. Если ничего не получается, то стоит разойтись.

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