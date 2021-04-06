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вторник, 06 апреля 2021 19:00

10 привычек, которые мужчины не могут терпеть во время секса

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10 привычек, которые мужчины не могут терпеть во время секса
Жертвенность мужчины считают недопустимой. Фото: pixabay

Мужчины в опросе рассказали, что их больше всего раздражает во время секса.

Одной из таких вещей назвали пассивность партнерши, пишет Elle.

Их раздражает, когда женщина совсем не проявляет инициативу, а просто лежит в постели. Также неприемлемо, когда она отвлекается на звонки или сообщения, при этом спрашивая у мужчини, когда уже конец. Они под этим понимают, что женщине совсем не нравятся занятия любовью. Как следствие, у мужчины может возникнуть депрессия. Поэтому лучше откровенно поговорить с ним и рассказать, что нравится, а что нет.

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Также их раздражает неуверенность женщины в себе. Секс не должен быть отдачей только одного из партнеров.

Мужчинам не нравится командирский тон, даже для того, чтобы он понял, как женщине доставить удовольствие. Нельзя его направлять: верни туда, сюда, остановись. Все должно быть нежно и чувственно. Обычный шепот на ушко улучшит ситуацию.

Жертвенность мужчины считают недопустимой. Если оральный секс партнерше не нравится, то ей стоит искренне и уверенно об этом заявить. Ни в коем случае не делать из себя жертву и не обзываться. Главное, договориться, чтобы всем было хорошо.

Некоторые мужчины в опросе признались, что не любят неухоженных женщин. Они имеют в виду их любовь к себе, а не лишние волоски после депиляции. Если женщина себя любит и уважает, то будет следить и ухаживать за своим телом. Ухоженность здесь равна здоровью и блеску в глазах. Если здоровые волосы у девушки, то совершенно не важно, какая их длина. А если у нее здоровое подтянутое тело, не важно, XS она носит или L.

Также иногда мужчинам не нравится, когда партнерша кусается.

Кого-то раздражает, когда после секса она сразу переодевается в бесформенную пижаму с зайчиками и смотрит в телефон. Так мужчина сомневается в реальности ее оргазма.

Также мужчин порой бесит, когда женщина моет голову перед сном и ложится спать с мокрыми волосами. Поэтому простыни сырые, подушка липнет к щекам.

Мужчины считают неразумным, когда девушка представляет свою опытность и фатальность, использует грязные словечки в переписке и во время прелюдии. Но во время секса становится понятно, что это был обман.

Есть и те, кто не любит лишние старания женщины в постели. Мужчинам кажется, что таким образом она показывает сомнения в партнере.

Улучшить и разнообразить секс в паре поможет совместный просмотр порно. Ролики не только избавят напряжения, но научат новым опытам. Порно открывает для влюбленных интересные идеи, которые можно реализовать в постели.

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