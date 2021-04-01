Порноактриса вывела метод улучшения секса в паре

Порно открывает для влюбленных интересные идеи, которые можно реализовать в постели. Фото: pixabay

Улучшить и разнообразить секс в паре поможет совместный просмотр порно.

Ролики не только избавят напряжения, но научат новым опытам, заявила бывшая актриса Disney и звезда фильмов для взрослых Мейтленд Уорд, передает Daily Star.

Она убеждена, что порно открывает для влюбленных интересные идеи, которые можно реализовать в постели.

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"Вы смотрите популярные фильмы, которые не только можете понять, но и еще дают возможность пофантазировать. Порно может работать так же, помогая парам убежать в другую сферу удовлетворения", - сказала актриса.

По ее словам, жены или девушки никогда не должны ревновать своих партнеров, если они смотрят фильмы для взрослых. Ведь порноактрисы не пытаются украсть их любимых, зато могут помочь разнообразить сексуальную жизнь в паре.

"Смотреть порно вместе - это нормально и полезно. Открытость для новых и провокационных сексуальных идей может быть чем-то захватывающим. Порно не убивает отношения, как и секс", - добавила Уорд.

Чтобы продлить секс иногда недостаточно одних только лубрикантов, или презервативов. Сексологи рекомендуют несколько трюков, после которых будет максимум удовольствия. Один из них - практиковать интимные паузы. Советуют несколько дней, или неделю, или месяц. Как минимум, нужно удвоить время, которое проходит между близостью. Тогда тела будут скучать друг за другом, и секс станет более ярким и продолжительным.