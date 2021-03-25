Как растянуть секс и получить максимум удовольствия

Рекомендуют заранее договориться растягивать оргазм. Фото: pixabay

Чтобы продлить секс иногда недостаточно одних только лубрикантов, или презервативов.

Сексологи рекомендуют несколько трюков, после которых будет максимум удовольствия, пишет cosmo.com.ua.

Один из них - практиковать интимные паузы. Советуют несколько дней, или неделю, или месяц. Как минимум, нужно удвоить время, которое проходит между близостью. Тогда тела будут скучать друг за другом, и секс станет более ярким и продолжительным.

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Когда возбуждение минимальное, тогда и надо заниматься сексом. Если оба партнера очень возбуждены, они набрасываются друг на друга и быстро возникает оргазм. Когда желания не слишком сильное, тогда нужно больше времени на прелюдию и непосредственно сам секс, чтобы каждый получил удовольствие.

Рекомендуют заранее договориться растягивать оргазм. Это эффективный способ сделать близость более приятной и длительной. Он состоит в том, чтобы менять позу или технику, когда кто-то чувствует, что вот-вот кончит.

Нужно также разнообразить прелюдию. Предварительные ласки не должны состоять только из минета или куннилингуса. Надо использовать при этом и массаж, и секс-игрушки, и БДСМ-приспособления и страстные поцелуи.

Можно пробовать тантрический секс, чтобы успокоить чувства партнеров, помочь им больше расслабиться и почувствовать друг друга. Если человек готов к такому эксперименту, он будет приятно удивлен тем, сколько может длиться секс после тантрических практик.

Не помешает и просмотр порно. Это вдохновляет сделать занятия любовью более разнообразными: изменить локацию, позы, техники или даже пригласить в постель кого-то третьего.

Партнерам следует поставить себе цель. Можно поспорить с партнером, что близость может длиться дольше обычного. Это его заинтересует и он согласится проверить.

О том, что мужчина страстно занимается сексом, не показывают ни большие пальцы, ни накачанное тело, поэтому нужно присмотреться к другим моментам. Такой мужчина внимательно относится к стрижке и бороде. Это означает, что он пытается следить за внешностью и в постели хорош. Если он любит эксперименты в одежде, то и в постели будет не против.