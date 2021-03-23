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вторник, 23 марта 2021 13:49

Как узнать мужчину, который хорош в постели

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Как узнать мужчину, который хорош в постели
Случайные, осторожны и нежные прикосновения к людям означают, что он любит тактильный контакт, поэтому хочет быть близким к телу партнерши в постели. Фото: pixabay

О том, что мужчина страстно занимается сексом, не показывают ни большие пальцы, ни накачанное тело, поэтому нужно присмотреться к другим моментам.

Такой мужчина внимательно относится к стрижке и бороде, пишет Cosmopolitan.

Это означает, что он пытается следить за внешностью и в постели хорош. Если он любит эксперименты в одежде, то и в постели будет не против. Яркие носки также признак страстного любовника. Это означает, что он не будет слишком застенчивым. Случайные, осторожны и нежные прикосновения к людям означают, что он любит тактильный контакт, поэтому хочет быть близким к телу партнерши в постели.

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Если мужчина поддерживает зрительный контакт глаза в глаза, то и во время секса это будет также. Любители гигиены также хорошие любовники, они знают о чистоте и душе до и после секса. Наслаждение от пищи для обоих партнеров означает, что они хороши в сексе. Выражая удовольствие от еды, это также будут делать и в постели.

Любовь мужчины к животным, особенно, если это проявляется в том, что они их гладят, говорит о том, что они любят доставлять удовольствие.

Если мужчина хорошо готовит, то это сигнал того, что он любит прелюдию перед сексом.

Желание учить что-то новое означает, что любовник каждый раз будет искать в сексе новый способ достижения удовлетворения.

5 тыс. пользователей сайта знакомств Saucy Dates опросили, чтобы узнать, что они любят слушать, занимаясь сексом. К исследованию привлекли мужчин и женщин разного возраста, социального статуса и национальности. Согласно результатам, рейтинги мужчин и женщин совпали. Это означает, что между ними много общего в предпочтениях. Разница лишь в процентах.

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