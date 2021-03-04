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четверг, 04 марта 2021 22:30

Писк, брань, непристойности: что мужчины хотят слышать во время секса

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Писк, брань, непристойности: что мужчины хотят слышать во время секса
Согласно результатам, рейтинги мужчин и женщин совпали. Фото: pixabay

5 тыс пользователей сайта знакомств Saucy Dates опросили, чтобы узнать, что они любят слушать, занимаясь сексом.

К исследованию привлекли мужчин и женщин разного возраста, социального статуса и национальности, сообщает cosmo.com.ua.

Согласно результатам, рейтинги мужчин и женщин совпали. Это означает, что между ними много общего в предпочтениях. Разница лишь в процентах.

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Рейтинг звуков и фраз, которые хотят слышать мужчини: 1 место: стон (90,5% мужчин) 2 место: неприличия (76,8%) 3 место: тяжелое дыхание (60,1%) 4 место: крик (51,4 %) 5 место: брань (38,6%) 6 место: писк (27,9%) 7 место: тишина (8,3%).

Продолжительность жизни мужчин зависит от того, в какое время они чаще занимаются сексом. Чикагские ученые из Иллинойского университета выяснили, что утренний секс полезнее для мужского здоровья, чем ночной. 75% из 2,6 тыс. опрошенных мужчин в возрасте 65-87 лет занимаются сексом в утренние часы.

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