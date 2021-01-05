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вторник, 05 января 2021 08:28

Объяснили зависимость мужского долголетия от времени для занятий сексом

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Объяснили зависимость мужского долголетия от времени для занятий сексом
Утренний секс служит профилактикой головных болей, нормализует кровяное давление и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Фото: pixabay.com

Продолжительность жизни мужчин зависит от того, в какое время они чаще занимаются сексом.

Чикагские ученые из Иллинойского университета выяснили, что утренний секс полезнее для мужского здоровья, чем ночной, пишет "МК".

75% из 2,6 тыс. опрошенных мужчин в возрасте 65-87 лет занимаются сексом в утренние часы. А среди "половых долгожителей" в возрасте от 80 до 87 лет, количество "жаворонков" достигает 97%.

Физиологи пояснили, что утренний секс служит профилактикой головных болей, нормализует кровяное давление и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, мужчины с активной утренней половой жизнью менее подвержены стрессам и неврозам.

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