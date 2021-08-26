Соблюдать сможет каждый: 13 простых правил здорового питания

Правильного питания придерживаться можно легко. Фото: pixabay

Здоровое питание становится все более распространенным.

Это лучший способ позаботиться об организме, красоте и молодости. Изменения будут ощутимы сразу же после изменения рациона.

Gazeta.ua собрала 13 наиболее простых правил, с которыми будет легче привыкнуть к здоровой пище.

1. Следует подобрать четкую и стандартную схему питания, которая подойдет организму и образу жизни.

2. Составить список покупок перед походом в магазин. Это поможет не купить лишнего и сэкономить деньги.

3. Среди купленных продуктов должно быть много зелени.

4. В кафе или магазины не следует идти на голодный желудок.

5. Консервы надо заменить замороженными продуктами.

6. Готовая еда, например пельмени, вареники и другие полуфабрикаты - табу.

7. От белого хлеба надо отказаться.

8. Обычный сахар заменять естественным. Например, медом.

9. Отказаться от уличной еды.

10. Если трудно отказаться от вредной пищи, лучше покупать ее малыми порциями.

11. Полезную пищу ставить на видное место.

12. Не надо считать калории.

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13. Не следует забывать пить много воды.

Стройные люди не имеют привычки сидеть на диетах. Переедание - следствие недоедания. За голодом всегда следует срыв - это биологический процесс.