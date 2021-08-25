Какие привычки у стройных людей

Также стройные люди активны в быту и для них это как привычка. Фото: pixabay

Привычки играют огромную роль для красоты, здоровья и стройности.

Какие привычки обычно имеют стройные люди, рассказала диетолог Елена Коготкова в Instagram.

Во-первых, стройные люди регулярно пьют воду. Наполненный водой желудок посылает импульсы в центр насыщения в головном мозге и есть хочется меньше, по словам эксперта.

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Во-вторых, если появилось желание съесть пончик или чипсы, стройный человек сначала подумает, как давно и что он ел. Если прием пищи был более 4-5 ч. назад, то это настоящий голод.

Также стройные люди активны в быту, и для них это как привычка.

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Еще они, как правило, имеют увлечения. Ведь без других занятий человек начинает чаще думать о еде.

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Стройные люди не имеют привычки сидеть на диетах. Переедание - следствие недоедания, говорит эксперт. За голодом всегда следует срыв - это биологический процесс.

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