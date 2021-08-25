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Какие привычки у стройных людей

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Какие привычки у стройных людей
Также стройные люди активны в быту и для них это как привычка. Фото: pixabay

Привычки играют огромную роль для красоты, здоровья и стройности.

Какие привычки обычно имеют стройные люди, рассказала диетолог Елена Коготкова в Instagram.

Во-первых, стройные люди регулярно пьют воду. Наполненный водой желудок посылает импульсы в центр насыщения в головном мозге и есть хочется меньше, по словам эксперта.

Во-вторых, если появилось желание съесть пончик или чипсы, стройный человек сначала подумает, как давно и что он ел. Если прием пищи был более 4-5 ч. назад, то это настоящий голод.

Также стройные люди активны в быту, и для них это как привычка.

Еще они, как правило, имеют увлечения. Ведь без других занятий человек начинает чаще думать о еде.

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Стройные люди не имеют привычки сидеть на диетах. Переедание - следствие недоедания, говорит эксперт. За голодом всегда следует срыв - это биологический процесс.

Полные женщины имеют больше защиты от смерти из-за болезней сердца, чем худые. Это доказали ученые. Смертность от заболеваний сердца у женщин с большой мышечной массой и большим содержанием жира в организме на 42% ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира мало.

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