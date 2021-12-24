Символический маникюр: с каким нейл-дизайном стоит встречать Новый год

Нейл-мастера готовятся к новогодним дизайнам маникюра.
В частности, Бетина Гольдштейн поделилась, как будет выглядеть стильный маникюр для встречи Нового года. Она выбрала синий цвет, а кончики украсила сияющим лаком.
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Но в новогоднюю ночь можно выбрать и более сияющие варианты. Лак с блестками будет выглядеть роскошно.
Для праздничного нейл-дизайна можно рассмотреть варианты со стразами и глиттером.
Если боитесь переборщить с блестящим декором, стоит подсмотреть идеи в мастеров маникюра. Наиболее естественно будут смотреться стразы на нейтральных оттенках или на прозрачном фоне в трендовом стиле "голые" ногти.
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