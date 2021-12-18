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воскресенье, 19 декабря 2021 01:45

Лаконично и ярко: 7 идей, как создать маникюр со стразами и глиттером
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Для праздничного нейл-дизайна можно рассмотреть варианты со стразами и глиттером.

Если боитесь переборщить с блестящим декором, стоит подсмотреть идеи в мастеров маникюра. Наиболее естественно будут смотреться стразы на нейтральных оттенках или на прозрачном фоне в трендовом стиле "голые" ногти. Об этом пишет Cosmopolitan.

Можно приклеить стразы у основания или на кончике ногтя. Также удачным вариантом будет окантовка глиттером.

Лаконические идеи маникюра с блестящим дополнением можете посмотреть в фото-подборке.

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Дизайны со стразами или глиттером будут удачным вариантом праздничного маникюра
Фото: instagram.com/betina_goldstein
Дизайны со стразами или глиттером будут удачным вариантом праздничного маникюра
Дизайны со стразами или глиттером будут удачным вариантом праздничного маникюра
Дизайны со стразами или глиттером будут удачным вариантом праздничного маникюра
Дизайны со стразами или глиттером будут удачным вариантом праздничного маникюра

Мастера нейл-арта уже готовятся к новогодним дизайнам, потому предлагают в соцсетях праздничные идеи.

Следует обратить внимание на цветовую гамму: модными будут бежевый, белый, розовый, серебристый и золотистый. Также можно экспериментировать. В тренде зимнего маникюра 2021-2022 будут насыщенные цвета и комбинированные текстуры.

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