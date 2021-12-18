Лаконично и ярко: 7 идей, как создать маникюр со стразами и глиттером

Для праздничного нейл-дизайна можно рассмотреть варианты со стразами и глиттером.

Если боитесь переборщить с блестящим декором, стоит подсмотреть идеи в мастеров маникюра. Наиболее естественно будут смотреться стразы на нейтральных оттенках или на прозрачном фоне в трендовом стиле "голые" ногти. Об этом пишет Cosmopolitan.

Можно приклеить стразы у основания или на кончике ногтя. Также удачным вариантом будет окантовка глиттером.

Лаконические идеи маникюра с блестящим дополнением можете посмотреть в фото-подборке.

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Фото: instagram.com/betina_goldstein

Мастера нейл-арта уже готовятся к новогодним дизайнам, потому предлагают в соцсетях праздничные идеи. Следует обратить внимание на цветовую гамму: модными будут бежевый, белый, розовый, серебристый и золотистый. Также можно экспериментировать. В тренде зимнего маникюра 2021-2022 будут насыщенные цвета и комбинированные текстуры.