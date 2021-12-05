Праздничный вариант: собрали 40 идей новогоднего маникюра

Мастера нейл-арта уже готовятся к новогодним дизайнам, потому предлагают в соцсетях праздничные идеи.

Следует обратить внимание на цветовую гамму: модными будут бежевый, белый, розовый, серебристый и золотистый. Также можно экспериментировать. В тренде зимнего маникюра 2021-2022 будут насыщенные цвета и комбинированные текстуры. Идеями маникюра поделилась стилистка Яна Лунькова.

Актуальным также будет дизайн с добавлением разных стразов, фольги, жемчужин и стразов.

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Фото: instagram.com/lunkova_yana

Маникюр в нежных цветах – это всегда женственно и изысканно. Можно выбрать как пастельные оттенки, так и нюдовые, графитовые или молочные. Если хочется добавить нейл-дизайна динамики, то можно использовать одну из стильных техник: градиент, абстракцию, негативное пространство или элементы декора.