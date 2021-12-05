 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 4473
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1305
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1143
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3771
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1071
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1431
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1323
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 963
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1440
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2160
Фото
Все фото
8
5
4
7
10
Праздничный вариант: собрали 40 идей новогоднего маникюра
Праздничный вариант: собрали 40 идей новогоднего маникюра
Астафьева рассекретила, как &quot;фигачит&quot; ради уверенности в себе
Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе
Сексуальная стрижка из 1990-х снова покоряет мир красоты: четыре трендовых варианта
Сексуальная стрижка из 1990-х снова покоряет мир красоты: четыре трендовых варианта
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Лавандовый флер и конфетное омбре: показали 7 идей нежного маникюра
Осенний маникюр: 10 цветов, которые следует выбрать для нейл-дизайна
Осенний маникюр: 10 цветов, которые следует выбрать для нейл-дизайна
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5355
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1071
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2520
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3681
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 765
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 01:45

Праздничный вариант: собрали 40 идей новогоднего маникюра
8

  Комментировать

Мастера нейл-арта уже готовятся к новогодним дизайнам, потому предлагают в соцсетях праздничные идеи.

Следует обратить внимание на цветовую гамму: модными будут бежевый, белый, розовый, серебристый и золотистый. Также можно экспериментировать. В тренде зимнего маникюра 2021-2022 будут насыщенные цвета и комбинированные текстуры. Идеями маникюра поделилась стилистка Яна Лунькова.

Актуальным также будет дизайн с добавлением разных стразов, фольги, жемчужин и стразов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать шелушения: советы от косметологов

Мастера маникюра подготовили идеи новогоднего нейл-дизайна
Фото: instagram.com/lunkova_yana
Мастера маникюра подготовили идеи новогоднего нейл-дизайна
Мастера маникюра подготовили идеи новогоднего нейл-дизайна
Мастера маникюра подготовили идеи новогоднего нейл-дизайна
Мастера маникюра подготовили идеи новогоднего нейл-дизайна

Маникюр в нежных цветах – это всегда женственно и изысканно. Можно выбрать как пастельные оттенки, так и нюдовые, графитовые или молочные. Если хочется добавить нейл-дизайна динамики, то можно использовать одну из стильных техник: градиент, абстракцию, негативное пространство или элементы декора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Праздничный вариант: собрали 40 идей новогоднего маникюра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 32238
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 10620
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 8199
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 6975
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 6309
Красота
Как выбрать тональный крем
Как выбрать тональный крем Просмотров: 18
Ретинол и ретиналь: must have зимнего ухода
Ретинол и ретиналь: must have зимнего ухода Просмотров: 27
Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать шелушения: советы от косметологов
Как ухаживать за кожей зимой, чтобы избежать шелушения: советы от косметологов Просмотров: 486
Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе
Астафьева рассекретила, как "фигачит" ради уверенности в себе
5
 Просмотров: 3231
Сексуальная стрижка из 1990-х снова покоряет мир красоты: четыре трендовых варианта
Сексуальная стрижка из 1990-х снова покоряет мир красоты: четыре трендовых варианта
4
 Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Голосов: 3018
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть